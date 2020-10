Nicki Minaj: Baby ist da!

Jetzt schwelgen auch Nicki Minaj und ihr Ehemann Kenneth Petty im Babyglück: Am Mittwoch, 30.09., brachte die Rapperin ihr erstes gemeinsames Kind auf die Welt, zumindest berichtete das das US-Magazin „Variety“. Persönlich hat sich die 37-Jährige noch nicht zur Geburt geäußert.

Jetzt scheint das Glück der kleinen Familie perfekt zu sein. Im Juni 2019 hatte Nicki in einem Radio-Interview noch gesagt: “Ich glaube, ich habe das Glück gefunden, nach dem ich gesucht habe. Es war so schwer, an diesen Ort zu gelangen. Jetzt, wo ich dort bin, möchte ich das für niemanden oder irgendetwas auf der Welt hergeben.“

Ihre Schwangerschaft hat die Rapperin im Juli via „Instagram“ öffentlich gemacht.

