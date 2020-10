Nico Santos: „Habe euch ja noch eine Überraschung versprochen“

Nico Santos hat für vorgestern (09.10.) ja eine Überraschung angekündigt. Und wenn der Sänger seinen Fans etwas verspricht, dann hält er es auch.

Auf „Instagram“ kündigte er deswegen an: „Ich habe euch ja noch eine Überraschung für heute versprochen: mein Album wird am 13.11. als Special Edition mit fünf neuen Songs erscheinen! ‚Running Back To You‘ ist natürlich auch drauf! Es gibt diesmal auch eine Deluxe Fan Edition mit Acoustic-Versionen, meinen Favorites aus Sing meinen Song und einem Fotobuch. Bei @digster_pop gibt es sogar ein streng limitiertes Paket mit einem exklusiven ganz neuen Longsleeve.“

Alle Versionen können ab sofort vorbestellt werden.

Foto: (c) Universal Music