Nico Santos: „Wie findet ihr unsere gemeinsame neue Single?“

Seit gestern (09.10.) ist die neuste Single „Running Back To You“ von Nico Santos zu haben, die er gemeinsam mit Martin Jensen und Alle Farben aufgenommen hat. Um die Veröffentlichung zu feiern, postete der Sänger auf „Instagram“ ein Video, in dem er eine Akustik-Version des Stückes am Klavier zum Besten gibt. Dabei will er von seinen Fans wissen: „Wie findet ihr unsere gemeinsame neue Single?“

Top – lautet das Fazit seiner Anhänger.

2021 kommt Nico Santos übrigens auch auf Tour.

Foto: (c) Universal Music