Nico Santos zeigt Making-of

Seit wenigen Tagen ist die neue Single von Nico Santos zu haben. Zusammen mit Martin Jensen und Alle Farben hat er „Running Back To You“ rausgebracht.

Jetzt hat der 27-Jährige via „Instagram“ fünf Videos mit seinen Fans geteilt, die ihn bei der Arbeit an dem Song zeigen. Mal sitzt er an einem Klavier und komponiert, mal läuft er singend durch die Flure. Dazu schreibt er: „Making of ‚Running Back To You‘ bevor Martin Jensen und Alle Farben es besser gemacht haben! Das war im Januar, als wir in London die erste Version geschrieben haben.“

Nico Santos hat übrigens auch noch eine weitere Überraschung.

Foto: (c) Universal Music