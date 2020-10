Nicole Scherzinger fühlte sich unwohl

Knappe Outfits und heiße Bewegungen – so kennt man Nicole Scherzinger. Damit konnte sich die Sängerin zu Beginn ihrer Karriere allerdings so gar nicht anfreunden.

Gegenüber der „Cosmopolitan“ sagte sie: „Als ich aufgewachsen bin, war meine Garderobe sehr konservativ. Als ich deshalb zum ersten Mal bei den ‚Pussycat Dolls‘ war, bestand die größte Herausforderung darin, diese Varieté-Kostüme zu tragen. Ich fühlte mich nicht wohl damit, meinen Körper so sehr zu zeigen, meine Beine, meinen Hintern, meine Brust und meine Taille. Ich war daran nicht gewöhnt, deshalb musste ich als Frau wachsen und meinen Körper akzeptieren lernen, meine innere Überzeugung und mich dafür zu lieben, wer ich war. Es ist okay, Kurven zu haben und an ihnen zu arbeiten – und die Jungs mögen das auch.“

Nicole Scherzinger wurde als Frontfrau der „Pussycat Dolls“ weltberühmt.

