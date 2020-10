Noel Gallagher nimmt Song für John Lennon-Tributalbum auf

Noel Gallagher hat auf Wunsch von Sean Lennon einen Song für ein John Lennon-Tributalbum aufgenommen. Sowohl Noel als auch sein Bruder Liam sind große Fans des verstorbenen Musikers. Letzterer hat sogar seinen Sohn nach dem „Beatles“-Frontmann benannt.

Laut „The Sun“ hat Noel einen Song in den Londoner Tileyard-Studios aufgenommen. Ein Insider sagte der Boulevardzeitung: „Sean wollte Noel wegen seiner Liebe zu den ‚Beatles‘ und zu John an Bord haben. Auch in Anerkennung der massiven Auswirkungen, die er in den letzten Jahrzehnten auf die britische Musikszene hatte.“

Am 09. Oktober erschien übrigens schon eine aufwendig produzierte Jubiläumsedition von „Gimme Some Truth“. An diesem Tag wäre John Lennon 80 Jahre alt geworden.

