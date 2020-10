„Oasis“: Album-Jubiläum sorgt für Rekorde

Meilenstein für die Hit-Single „Wonderwall“ von Oasis: auf „Spotify“ hat der Song jetzt eine Milliarde Streams. Das berichtet „contactmusic.com“. Der Klassiker, der auf dem zweiten Studioalbum der Britpop-Band „(What’s the Story) Morning Glory?“ zu hören ist, ist dank der kürzlich erschienenen Jubiläumsausgabe des Albums von 1995 auf der Streaming-Plattform wieder oft gehört worden.

„Wonderwall“ wurde am 30. Oktober 1995 als Single veröffentlicht und so kommt die neueste Errungenschaft nur wenige Wochen vor dem 25-jährigen Jubiläum.

„Wonderwall“ ist übrigens die Nummer eins der 50 erfolgreichsten Britpop-Songs der 90er Jahre. Außerdem ist die Jubiläumsedition von „(What’s the Story) Morning Glory?“ aktuell die Nummer drei in den britischen Album-Charts und belegt Platz eins in den Vinyl-Album-Charts. Das Album ist das drittbeste Studioalbum Großbritanniens aller Zeiten.

