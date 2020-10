Offizielle Deutsche Vinyl-Charts: „Rolling Stones“ holen zwei Medaillen

Premiere bei den Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts: Die „Rolling Stones“ schaffen es als erster Act überhaupt gleich zwei Medaillen zu holen. Im September schnappen sich die Rocker mit der Neuauflage von „Goats Head Soup“ die Spitze der Charts. Der Konzertmitschnitt „Steel Wheels Live“ landet auf Rang drei, berichtet „GfK Entertainment“. Die Zwei geht an „RTJ4“ von „Run The Jewels“. „Niedeckens BAP“ holen sich mit „Alles fließt“ die Vier. Das Schlusslicht bilden „Zakk Sabbath“ mit „Vertigo“.

Hier die Top Ten der Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts im September 2020:

1 (0) „Goats Head Soup!“ – Rolling Stones

2 (0) „RTJ4“ – Run The Jewels

3 (0) „Steel Wheels Live“ – Rolling Stones

4 (0) „Alles fließt“ – Niedeckens BAP

5 (0) „Vertigo“ – Zakk Sabbath

6 (0) „Live At The Roundhouse“ – Nick Mason’s Saucerful Of Secrets

7 (0) „3D“ – Dritte Wahl

8 (2) „S&M 2“ – Metallica

9 (0) „Wa Are Chaos“ – Marilyn Manson

10 (0) „After Hours“ – The Weeknd

Foto: (c) Claude Gassian / PGM