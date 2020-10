Offset verhaftet

In der Beziehung von Cardi B und Offset ging es in den letzten Jahren zu wie auf der Achterbahn. Drei Jahre Ehe, Trennung, Scheidung einreichen, dann wieder Versöhnung…. Aktuell schwebt das Paar wieder auf Wolke sieben, doch leider kam nun Ärger mit der Polizei dazwischen.

Wie „TMZ“ berichtet, wurde der Rapper am Samstag (24.10.) in Beverly Hills festgenommen. In einem Livestream war zu sehen, wie der Musiker mit einer Waffe herumgefuchtelt hat, als er mit seinem Auto an einer Kundgebung von Donald Trump vorbeigefahren ist. Als die Polizei den Musiker aufforderte auszusteigen, sagte er in dem von ihm selbst gestreamten Video: „Ich werde meine Hände nicht vom Lenkrad nehmen.“ Erst, als die Polizisten gegen seinen Willen die Autotür öffneten, stieg der 28-Jährige aus und wurde festgenommen.

Mittlerweile wurde Offset nach Angaben der Polizei aber wieder freigelassen.

