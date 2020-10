Olly Murs präsentiert die „Oreo Cookie Balloon Challenge“

Sperrstunden und Ausschankverbote – wer Spaß haben will, muss in nächster Zeit wohl wieder kreativ werden. Eine lustige Spielidee hat jetzt Olly Murs via „Instagram“ präsentiert. Dort filmte er sich und seine Freundin Amelia Tank bei einer kleinen Runde „Oreo Cookie Balloon Challenge“. Alles was man dafür braucht? Oreokekse und Luftballons.

Und so geht’s: Ein Cookie wird auf der Mitte des Tisches platziert, die Kontrahenten schnappen sich je einen Luftballon und positionieren sich an gegenüberliegenden Tischkanten. Das Ziel des Spiels: Den Oreokeks mittels austretender Ballonluft über die Tischkante des Gegners pusten. Bei Murs und Tank entwickelt sich ein witziger Schlagabtausch, den der Sänger letztendlich mit 2:1 für sich entscheidet. Zur Belohnung kriegt er all die restlichen Oreokekse.

Übrigens: Olly Murs hat einen sehr gewöhnungsbedürftigen Mund-Nase-Schutz.

Foto: (c) Sony Music