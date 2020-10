Olly Murs wird nass und reingelegt

Olly Murs und sein Trainer passen ziemlich gut zusammen. Zumindest haben sie den gleichen Humor.

Diesmal war es aber Olly selbst, der reingelegt wurde. Das zeigt ein „Instagram“-Video: Sein Trainer zeigt dem 36-Jährigen eine Übung, bei der er auf einem Gymnastikball einen Wassereimer von rechts nach links führen soll. Dann ist der Sänger an der Reihe. Doch der Trainer zieht, als Olly sich setzt, den Ball weg. Ist ja klar, was dann passiert: Murs fällt nach hinten und schüttet sich das Wasser direkt ins Gesicht. Zu dem Video schrieb er: „Lass uns drinnen trainieren, damit wir nicht nass werden.“ Also: nie mit Wassereimer trainieren.

Olly Murs und seine Freundin Amelia Tank haben sich übrigens tierischen Nachwuchs zugelegt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos