Ozzy Osbourne: Tournee 2022

Wenn es mal nicht so läuft, dann aber richtig. So oder so ähnlich könnte die aktuelle Lebenssituation von Ozzy Osbourne beschrieben werden. Dabei will der Mann doch einfach nur eine allerletzte Tour spielen. Im letzten Jahr musste es verschoben werden, weil die „Prince of Darkness“ ein gesundheitliches Problem nach dem anderen hinnehmen musste und dann kam Corona. Alles musste erneut verschoben, umgeplant und neu organisiert werden.

Doch jetzt scheint ein neuer Plan festzustehen – zumindest für Ozzys Tour in Großbritannien, wie seine Frau Sharon gegenüber „Planet Rock“ erzählte: „Die Sache im Moment ist die: Jeder bucht seine Tourneen neu, etwa für 2022. Und hierbei zurzeit Verfügbarkeiten zu finden, ist verrückt. Agenten und Spielstätten drehen durch, versuchen jeden zurückzuholen. Es wird aufregend sein. Ich denke, es wird eine aufregende Zeit sein, wenn die Bands tatsächlich zurückkehren. Das wird erquickend sein. Die Tour von Ozzy Osbourne wurde neu gebucht. Die britische Tour – er wird 2022 zurück sein.“

Sonst scheint es Ozzy aber ganz gut zu gehen. Zumindest im Schlafzimmer ist er noch sehr aktiv.

Foto: (c) Landmark / PR Photos