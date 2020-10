Ozzy Osbourne: Trotz Krankheit im Bett aktiv

Ozzy Osbourne hat über die Jahre mit den unterschiedlichsten gesundheitlichen Problemen gekämpft. Nachdem er – bereits vor Corona – immer wieder mehrere Konzerte absagen musste, enthüllte der 71-Jährige, dass er an Parkinson erkrankt ist. Das hält ihn aber nicht davon ab, im Bett weiterhin Spaß zu haben.

Wie seine Frau Sharon in der Sendung „The Talk“ verriet, hat das Ehepaar mehrmals die Woche Sex. Sie sagte: „Es wird weniger. Früher war es dreimal am Tag, jetzt ist es viel weniger. Sagen wir ein paar Mal in der Woche!“

Wie Ozzy selbst vor mehreren Jahren enthüllt hatte, leidet er schon lange an Sexsucht und war deswegen auch schon in Therapie.

Foto: (c) Landmark / PR Photos