Ozzy Osbourne würdigt Eddie Van Halen

Ozzy Osbourne würdigt en verstorbenen Eddie Van Halen mit rührenden Worten.

In einem Interview mit dem US-amerikanischen „Rolling Stone“ erzählte der 71-Jährige unter anderem von seinen glücklichen Erinnerungen an ihre gemeinsame Tour und lobte die musikalischen Fähigkeiten des Verstorbenen: Osbourne sagte: „Ich könnte Eddie Van Halen den ganzen Tag beim Gitarre spielen zusehen. Er ist ein so unterhaltsamer Gitarrenspieler. Er ließ es so aussehen, als wäre es überhaupt nicht schwer. Jeder versuchte wie Eddie Van Halen zu sein, aber es gibt nur einen Eddie Van Halen. Ich dachte er sei brillant. Nur Gott weiß, was man tun muss, um so gut zu sein.“

Eddie Van Halen war am Dienstag (06.10.) im Alter von 65 Jahren an Krebs gestorben. Laut dem „Rolling Stone“ belegt Eddie Van Halen Rang acht der besten Gitarristen der Welt.

Foto: (c) Andrew Evans / PR Photos