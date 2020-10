Passenger, der Clown

Passenger hat nicht nur sein neues Album „Songs for the Drunk and Broken Hearted“ für Anfang nächsten Jahres (08.01.21) angekündigt, sondern auch gleich einen ersten Vorgeschmack dazu veröffentlicht. Die Single „A Song For The Drunk And Broken Hearted“ inklusive Musikvideo ist seit wenigen Tagen verfügbar.

Zum Clip ließ der Musiker laut „Oktober Promotion“ verlauten: „Es hat so viel Spaß gemacht, dieses Video zu drehen. Ich bin ein großer Fan von ‚The Joker‘, und da der Text im Refrain des Songs ‚Joker und Gaukler‘ erwähnt, fühlte es sich wie die perfekte Gelegenheit an, sich wie ein Clown zu verkleiden und alle zum Ausflippen zu bringen. Die Idee, den Song in einer düsteren und deprimierenden Kneipenumgebung zu spielen, hilft, die Geschichte im Song zu verbildlichen.“

Am 10. Januar 2021 gibt Passenger auch ein exklusives Livestream-Konzert für seine Fans mit dem neuen Album.

Foto: (c) Jarrad Seng / Verstärker Medienmarketing