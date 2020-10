Passenger kündigt neues Album an

Eigentlich wollte Passenger dieses Jahr mit Straßenmusik und Festivals verbringen. Doch aufgrund der Coronavirus-Pandemie kam alles andere. Der Musiker, der mit bürgerlichen Namen Mike Rosenberg heißt, arbeitete stattdessen an einem neuen Album. Und die Platte mit dem Titel „Songs for the Drunk and Broken Hearted“ erscheint am 08. Januar 2021, berichtet „Oktober Promotion“.

Passenger selbst erklärte über sein kommendes Werk, das entstand, als seine Beziehung zerbrach: „Aus einer Trennung herauszukommen, führt einen durch eine so zerbrechliche Zeit. Man ist für ein paar Monate unglaublich verletzlich. Man ist so an die Sicherheit gewöhnt, mit jemandem zusammen zu sein, und plötzlich ist man in der Welt auf sich allein gestellt. Du wirst sauer und triffst wahrscheinlich ein paar schlechte Entscheidungen. In gewisser Weise machst du es für dich selbst noch schlimmer. Aber es ist auch ein berauschender Moment, die Liebe zu verlieren und dies durch Alkohol zu betäuben. Es ist universell. Jeder macht das irgendwann einmal durch.“

Am 10. Januar 2021 lädt Passenger seine Fans zu einem intimen Abend in die berühmte Londoner Royal Albert Hall zu einem exklusiven Performance-Film ein. Jeder, der das Album über den offiziellen Passenger D2C-Shop vorbestellt, erhält einen Zugangscode zu der Veranstaltung.

Foto: (c) Jarrad Seng / Verstärker Medienmarketing