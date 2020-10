Paul McCartney bestätigt „McCartney III“

Viele haben genau das erwartet, was jetzt bestätigt wurde: Paul McCartney bringt noch dieses Jahr ein neues Album raus und es ist der dritte Teil von „McCartney“, also „McCartney III“. Das erste Album wurde 1970 veröffentlicht, das zweite folgte in den 80er Jahren. Dabei hatte der Musiker gar nicht geplant, 2020 neue Musik zu veröffentlichen, aber er arbeitete während des Lockdowns an einigen alten Songs und hat sogar einige neue erstellt.

„Contactmusic.com“ zitiert McCartney, der über die neue Platte erzählte: „Ich war während des Lockdowns mit meiner Familie auf meiner Farm und ging jeden Tag in mein Studio. Ich musste ein bisschen an Filmmusik arbeiten und das wurde zum Eröffnungstrack und dann, als es fertig war, dachte ich: Was mache ich als nächstes? Ich hatte einige Sachen, an denen ich im Laufe der Jahre gearbeitet hatte, aber manchmal lief die Zeit davon und es blieb halb fertig, also begann ich darüber nachzudenken, was ich hatte. Jeden Tag begann ich mit dem Instrument aufzunehmen, auf dem ich den Song geschrieben hatte, und legte dann nach und nach alles zusammen. Es machte viel Spaß. Es ging darum, Musik für sich selbst zu machen, anstatt Musik zu machen, die einen Job machen muss. Ich habe nur Sachen gemacht, die ich gerne gemacht hätte. Ich hatte keine Ahnung, dass dies ein Album werden würde.“

„McCartney III“ wird übrigens am 11. Dezember veröffentlicht.

Foto: (c) Universal Music