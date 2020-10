Paul McCartney hatte nie vor, ein drittes „McCartney“-Album zu machen

Am 11. Dezember veröffentlicht Paul McCartney nach 40 Jahren ein weiteres „McCartney“-Album. Und das ganz unbeabsichtigt. Denn der Musiker war eigentlich im Studio, um an anderen Projekten zu arbeiten.

Auf die Frage, ob es in den 40 Jahren jemals einen Punkt gab, an dem er beabsichtigte, eine dritte Platte zu veröffentlichen, sagte er gegenüber der Zeitschrift „Loud and Quiet“: „Nein, eigentlich gar nicht. Ich habe ‚McCartney‘ direkt nach den ‚Beatles‘ 1970, ‚McCartney II‘ 1980 und andere ähnliche Projekte wie ‚The Firemen‘ mit Youth gemacht – das war ein bisschen ähnlich, weil wir ins Studio gingen und Youth oder ich einfach meinten: ‚Ich habe eine kleine Idee.‘ Und es war eine Art hausgemachtes Produkt, aber mir ist nie in den Sinn gekommen, ein weiteres ‚McCartney‘-Album zu machen.“

Das Album von 1970 handelt von Themen wie Zuhause, Familie und Liebe. Über die Inhalte des neuen Albums sagte McCartney: „Ich denke, es ist ähnlich. Es hat mit Freiheit und Liebe zu tun. Es gibt eine Vielzahl von Gefühlen, aber ich wollte nicht, dass alles so lautet: ‚So fühle ich mich in diesem Moment.‘ Die alten Themen sind da, von Liebe und Optimismus. ‚Nutze den Tag‘ – das bin ich. Das ist die Wahrheit.“

Foto: (c) Janet Mayer / PR Photos