Paul McCartney: „Ich habe meine Probleme mit Alkohol gelöst“

Nach der Trennung von den „Beatles“ litt Paul McCartney unter Depressionen. Auf die Frage, ob das Leben im Rampenlicht und der Druck durch die Musikindustrie Einfluss auf seine seelische Gesundheit hatten, sagte der heute 78-Jährige im Interview mit dem „Focus“: „Ja, das würde ich schon sagen. Aber um ehrlich zu sein, habe ich meine Probleme mit Alkohol gelöst. Ich hatte einfach keine Zeit für psychische Probleme, da hieß es eher: Scheiß drauf, saufen oder schlafen. Trotzdem bin ich sicher, dass mich all das beeinflusst hat, weil es einfach eine deprimierende Zeit war.“

Weiter verriet er auch, dass er sich quasi selbst aus dem Sumpf gezogen habe. Er sagte: „Ich glaube, das ist mir gelungen. Die Depressionen hinter mir zu lassen, indem ich mir sagte: ‚Okay, das ist echt scheiße, und ich muss was dran ändern.‘ Also hab ich was geändert. Das ist wohl mein Weg – so was wie mein eigener Psychiater zu sein. Man sagt sich: ‚Hey, das ist doch uncool, du bist gar nicht so schlecht, wie du denkst.‘“

Die sozialen Medien interessieren den Sänger übrigens nicht besonders.

Foto: (c) Landmark / PR Photos