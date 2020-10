Paul McCartney musste sich nicht anstrengen für sein neues Album

Paul McCartney bringt am 11.12. sein neues Album “McCartney III” raus. Entstanden ist das Album mitten in der Corona-Krise, so dass der Musiker meist auf sich selbst gestellt war.

Gegenüber “BBC“ erklärte der 78-Jährige, dass das Album völlig ohne Druck entstanden ist. Er sagte: „Das meiste davon ist neu. Es gibt ein oder zwei [Lieder], die ich noch nicht fertiggestellt hatte, und da ich ins Studio gehen konnte, dachte ich: ‚OK, Moment mal, was ist mit dem da?‘ Also holte ich es raus und dachte: ‚Oje, oje.‘ Und du versuchst herauszufinden, was daran falsch war oder warum es dir nicht gefiel. […] Als ich [die Platte] gemacht hatte, dachte ich: ‚Nun, was soll ich damit machen? Und plötzlich fiel es mir ein: Das ist ‚McCartney III‘. Du hast das alles selbst gemacht, wie die anderen auch, also ist das qualifiziert. Weil ich nicht auf eine ordentliche Plattenveröffentlichung abzielte, habe ich es einfach nur ausprobiert. Ich denke also, es ist am Ende genau das geworden, was es ist – nämlich dass ich mich nicht wirklich anstrenge, außer Spaß zu haben.“

Das Album ist in der Corona-Zeit entstanden, wodurch der Sänger oft auf sich alleine gestellt war. Das hat er sichtlich genossen. Er sagte nämlich weiter: „Wenn man auf sich allein gestellt ist, kann man eine Idee haben und sie dann sehr schnell abspielen. Mit einer Band hingegen muss man sie erklären. Manchmal ist das großartig … aber wenn man einfach nur alleine herumtollt, hat man einfach ein Gefühl von Freiheit.“

