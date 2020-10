Paul McCartney über die Gemeinsamkeiten von „McCartney I-III“

Paul McCartney geht einfach ins Studio, wenn ihm langweilig ist. Dort schreibt und produziert der 78-Jährige dann neue Musik. So sind bisher schon zwei Alben entstanden und das dritte folgt am 11. Dezember.

Er erklärte die Gemeinsamkeit der Alben gegenüber der Zeitschrift „Loud and Quiet“ wie folgt: „Der gemeinsame Nenner ist, dass ich plötzlich viel Zeit hatte. Nachdem sich die ‚Beatles‘ getrennt hatten, hatte ich plötzlich viel Zeit und keinen besonderen Plan mehr. Und als ‚Wings‘ sich trennte, war es ähnlich. Und wenn ich viel Zeit habe, lautet meine Ausgangssituation: ‚Nun, dann schreiben und aufnehmen – da gibt es etwas zu tun, wenn man etwas Freizeit hat.‘ Das war also ähnlich, aber diesmal war es die Pandemie, die die Dinge aufhielt. Wir sollten dieses Jahr auf Europatournee gehen, (…) aber nach und nach wurden alle Gigs (…) abgesagt. Dann dachte ich: ‚Ok, was soll ich tun?‘ Und das ist meine Fallback-Strategie – schreiben und aufnehmen.“

Paul McCartney hatte übrigens nie vor ein weiteres „McCartney“-Album zu machen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos