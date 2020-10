Paul McCartney über eine späte Erkenntnis

Eigentlich hatte Paul McCartney gar nicht vor, ein drittes „McCartney“-Album zu machen, doch am Ende kommen die Dinge ja bekanntlich nie so wie sie geplant sind. Auf die Frage, an welchem Punkt er realisiert habe, dass er gerade „McCartney III“ mache, antwortete er gegenüber „Loud and Quiet“:

„Ganz am Ende. Ich hatte ein paar Tracks auf Lager und dachte: ‚Ich weiß nicht, was ich mit all dem anfangen soll – ich denke, ich werde sie nicht veröffentlichen.‘ Und dann dachte ich: ‚Moment mal, das ist eine ‚McCartney‘-Platte‘. Ich hatte alles auf die gleiche Weise wie bei ‚McCartney I‘ und ‚McCartney II‘ gemacht. Das war wie eine kleine Glühbirne, die ausging und ich dachte: ‚Nun, zumindest ist das ein Punkt für die Erklärung, was ich getan habe, ohne dass ich es wusste.“

Gerüchten zufolge soll „McCartney III“, das übrigens am 11. Dezember kommt, sein letztes Album sein. Dazu sagte er: „Alles was ich tue, soll immer mein letztes sein. Als ich 50 war: ‚Das ist seine letzte Tour.‘ Und ich war wie: ‚Oh, ist es? Das glaube ich nicht.‘ Es ist die Gerüchteküche, aber das ist in Ordnung. Als wir ‚Abbey Road‘ machten, war ich tot, also ist alles andere ein Bonus.“

Foto: (c) Universal Music