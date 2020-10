„Pearl Jam“: Einzigartiger Konzert-Stream zum 30. Jubiläum

Seit drei Jahrzehnten stehen Eddie Vedder und die Jungs von „Pearl Jam“ schon gemeinsam auf der Bühne. Für ihr Jubiläum hat sich die Band etwas besonderes ausgedacht. Die Musiker werden am Jahrestag ihres ersten Konzerts, nämlich am 22. Oktober, einen einzigartigen Konzert-Stream veranstalten.

Die Rocker streamen auf „nugs.tv“ ein Set mit 32 Songs, das sie im April 2016 aufgenommen haben. Via „Twitter“ schrieben die Bandmitglieder: „Am 22. Oktober werden Pearl Jam die Philadelphia-Show vom 29. April 2016 auf ’nugs.tv‘ streamen. Das 32 Songs lange Set beinhaltet ‚Ten‘ von vorne bis hinten, neu gemixt und in Stereo Surround Sound. Streamt die noch nie zuvor gesehene Show in Farbe und HD!“ Fans können das Konzert bis zum 25. Oktober ansehen.

Ein kleiner Trost für die vielen Fans, denn wegen Corona werden „Pearl Jam“ wohl erst wieder 2021 live auftreten. Am 09. Und 10. Juli 2021 haben sie Konzerte in London geplant.

Foto: (c) Adam Bielawski / PR Photos