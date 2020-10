Phil Collins: Ex will das Haus

Phil Collins droht ein erneuter Rosenkrieg mit seiner Ex-Frau Orianne Cevey. Kaum hatten sich die beiden wieder zusammengerauft und ihrer Liebe eine zweite Chance gegeben, ist alles auch schon wieder vorbei. Orianne gab im August vor, auf eine Geschäftsreise zu gehen und kam plötzlich mit einem anderen Mann verheiratet wieder zurück.

Jetzt will Phil sie durch eine gerichtliche Verfügung zwingen, aus ihrem Haus auszuziehen, das eigentlich ihm gehören soll. Das berichtet „The Sun“. Doch da hat er die Rechnung ohne Orianne gemacht. Die will sich mithilfe ihres Anwalts zur Wehr setzen. Doch nicht nur im Gerichtssaal kämpft die Schmuckdesignerin um das Anwesen in Miami: Nachdem Phil vorübergehend aus der gemeinsamen Bleibe ausgezogen war, hat Orianne kurzerhand die Schlösser auf dem Anwesen ausgetauscht und weigert sich seitdem, ihre Koffer zu packen.

Die Ex-Ehepartner trugen bereits ihre erste Trennung vor zwölf Jahren vor einem Richter aus. Das Liebes-Aus endete allerdings nicht zu Phils Gunsten: Er musste Orianne umgerechnet über 27 Millionen Euro überweisen.

