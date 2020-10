Pink liebt ihren Zahnarzt

Vor allem Kinder haben Angst zum Zahnarzt zu gehen. Schließlich beugt sich da eine fremde Person über einen und guckt mit komischen Geräten in den Mund.

Da hat sich der Zahnarzt von Pink etwas besonderes ausgedacht und die Sängerin teilte es gleich mit ihren „Instagram“-Followern. Auf einem Foto ist zu sehen, wie der Zahnarzt ihren Sohn auf einem Skateboard in das Behandlungszimmer rollt. Dabei schrieb sie: „Welcher Zahnarzt ist cooler als dieser? Ist das ein Ding? Nicht, als ich ein Kind war. Der Zahnarzt meiner Kinder war mal ein professioneller Skater und so bringt er die Kleinen zum Stuhl. Außerdem macht er ein Huhn aus den Handschuhen. Ich liebe dich, Dr. Jon Marashi.“ Über so ein Programm beim Zahnarzt würden sich sicher auch ein paar Erwachsene freuen.

