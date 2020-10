Pink: Vom Wolf zum Werwolf

Auch die englische Sprache hat den ein oder anderen Wortwitz und viele Wortspiele. Ein Beispiel hat Pink jetzt geliefert.

Auf „Instagram“ teilte sie ein Schild vom Straßenrand in den Indian Hills. Darauf steht: „When you teach a wolf to meditate he become aware wolf.“ Auf deutsch funktioniert der Witz natürlich nicht. Trotzdem heißt es übersetzt: „Wenn du einem Wolf das Meditieren beibringst, wird er ein bewusster Wolf / ein Werwolf.“ Pinks Follower finden es auf jeden Fall lustig und kommentierten mit unzähligen Lach-Emojis.

Pinks Sohn hat übrigens einen falschen Billboard Music Award.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos