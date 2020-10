Prinz Azim ist tot

Der Sohn von Hassanal Bolkiah, dem Sultan von Brunei, ist tot. Das gab der Pressedienst von Brunei am Wochenende bekannt.

Demnach starb Prinz Azim am Samstag (24.10.) im Alter von nur 38 Jahren. Laut einem Bericht der spanischen Zeitung „El Confidencial“ war Azim längere Zeit aufgrund einer Krebserkrankung im Krankenhaus. Der auf Platz vier in der Thronfolge des Sultanats Brunei stehende Prinz wurde noch in der Nacht zum Sonntag (25.10.) nach islamischem Brauch beigesetzt. Dem folgt jetzt eine siebentägige Staatstrauer und die Bewohner wurden aufgefordert weiße Kleidung zu tragen. Weiß ist dort die Farbe der Trauer.

Der Sultan von Brunei wird auch als „Horror-Sultan“ bezeichnet. Vor eineinhalb Jahren hat er die Todesstrafe für Schwule und Lesben eingeführt. Seit April 2019 können in dem Kleinstaat auf Borneo Homosexuelle mit der Hinrichtung durch Steinigung bestraft werden.

