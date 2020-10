„Rammstein“ im Retrofieber

Dieses Jahr feiern „Rammstein“ den 25. Geburtstag ihrer Debütplatte „Herzeleid“. Anfang Dezember wird dazu auch eine Anniversary-Edition des Albums auf den Markt kommen. So ist zumindest der Plan, wie „Rolling Stone“ berichtet. Was jetzt aber schon auf der Webseite der Rocker passiert, lässt viele Fans staunen.

„Rammstein“ befinden sich offenbar im Retrofieber. Auf „rammstein.de“ fühlt man sich ab sofort in die Neunziger zurückversetzt. Im Look von Microsoft 95 erstrahlen in wunderschönem Grau viele eckige Kästchen. Dabei ist der Spieleklassiker „Snake“ im „Rammstein“-Look nur eines der vielen Highlights. Es geht auf Zeitreise zu Entstehung des Albums, das – wie allgemein bekannt – 1995 erschienen ist.

Zuletzt hatte es Berichte darüber gegeben, dass die Musiker sich in Frankreich aufhalten und in der Nähe ihres Studios „La Fabrique“ gesichtet wurden.

Foto: (c) Universal Music / Jes Larsen