Reiner Calmund macht jetzt Schlagermusik

Nach seinem radikalen Gewichtsverlust wagt sich Reiner Calmund auf neues Terrain. Der Ex-Fußball-Manager hat mit einer Schlagerband einen Song aufgenommen. Das berichtet unter anderem „t-online.de“. Zusammen mit der Band „Dorfrocker“ hat der ehemalige Manager von Bayer 04 Leverkusen ein Video gedreht, in dem er sich von Vampirinnen in einem Hotel das Fett aussagen lässt.

Zu Beginn des Clips ist Reiner Calmund mit seinem ehemaligen Gewicht von 172 Kilo zu sehen. Am Ende des Videos wacht er mit seiner neuen Figur auf. Musikalisch übernimmt sich der TV-Star in dem Song aber nicht: Sein gesanglicher Beitrag liegt vor allem in der Betonung des Wortwitzes „Voll fett“ alle paar Zeilen. Sein „großer“ Auftritt kommt zum Schluss, wenn ihm die Hose von den Hüften rutscht und er erstaunt feststellt: „Leck mich am Arsch, wo ist das Fett? Das Fett ist voll weg.“

Im Januar hat sich Reiner Calmund einer Magenbypass-Operation unterzogen. Mit der Methode soll er bis zu 70 Kilo abnehmen können. Aktuell wiegt der Ex-Manager circa 110 Kilo. Seinem Zielgewicht von 100 Kilo kommt der 71-Jährige damit immer näher.

