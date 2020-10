Reinhard Mey: Tournee für 2021 angekündigt!

Reinhard Mey geht wieder auf Tournee! Das hat der Liedermacher auf seiner Homepage angekündigt. Demnach wird der 77-Jährige im Oktober/November 2021 auf die Bühne zurückkehren und sein aktuelles Album „Das Haus an der Ampel“ seinem Publikum live präsentieren.

In einer Mitteilung des Konzertveranstalters „Sali Konzerte“ heißt es dazu: „An Mut hat es Reinhard Mey nie gemangelt und darum macht er es doch! Trotz Corona, trotz all den aktuellen Unsicherheiten in der Konzertlandschaft. Reinhard Mey lässt seine Freunde, wie er sein treues Publikum nennt, nicht im Stich und kündigt für den Herbst 2021 eine Tournee zu seinem neuen Meisterwerk „Das Haus an der Ampel“ an. Das viel gelobte und sehr persönliche Album ist Mey wichtig, muss auf die Bühne.“

Die genauen Termine und Tourstädte werden in Kürze bekanntgegeben.

Foto: (c) LooMee TV