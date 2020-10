Richie Sambora schließt Rückkehr zu „Bon Jovi“ nicht aus

Jon Bon Jovi hatte erst kürzlich in einem Interview gesagt, er wünsche sich Richie Sambora zurück in die Band. Darauf reagiert jetzt Sambora in einem Interview mit der Zeitung „Daily Mail“. Auf die Frage, ob er jemals in Erwägung ziehen würde, wieder Teil von „Bon Jovi“ zu werden sagte er:

„Es müsste eine besondere Situation für mich sein, um zurückzukehren. Aber ich schließe es sicherlich nicht aus. Ich hege keinen Groll gegen diese Band.“ Auf Bon Jovis Aussage, er wünsche sich Richie habe sein Leben im Griff, antwortete dieser: „Wenn Leute sagen, ich hätte mein Leben nicht auf der Reihe… Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Ich bin der glücklichste Typ, der rumläuft.“

Richie Sambora hatte sich 2013 dazu entschieden die Band „Bon Jovi“ zu verlassen, um mehr Zeit mit seiner Tochter Ava zu verbringen.

Foto: (c) gotpap / PR Photos