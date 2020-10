Rihanna: Ihre Dessous schließen alle Frauen ein

Mit den Dessous ihrer Marke „Savage X Fenty“ will Rihanna vor allem die Frauen ansprechen, die sich bisher vielleicht noch nicht so wohl in Unterwäsche gefühlt haben.

Der „Vogue“ sagte die Sängerin dazu: „Wir wollen immer Frauen mit einbeziehen, dies sich aufgrund von gesellschaftlichen Vorgaben und Erwartungen nicht sexy gefühlt haben. Wir wollen, dass sie das Gefühl haben, dass dies ihr sicherer Hafen ist, dass wir sie verstehen, und dass woe wie sie sind.“

Gestern (02.10.) findet übrigens die „Savage X Fenty“-Show von Rihanna statt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos