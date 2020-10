Auf „Instagram“ zeigt sich Rihanna vorwiegend top gestylt und in Reizwäsche ihrer Eigenmarke „Savage X Fenty“. In Wirklichkeit hat sich die Sängerin in der Quarantäne-Zeit nicht so gekleidet.

Dem „People Magazine“ sagte sie dazu: „Es ist nicht alles Leder und sexy. Ich trage jeden Tag in einem Bademantel!“

Rihanna hat vor kurzem übrigens erst eine Modeschau ihre „Savage X Fenty“-Linie durchgeführt und dabei einen Shitstorm kassiert.

Foto: (c) Landmark / PR Photos