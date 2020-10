Robbie Williams: Schritt für Schritt zum Ziel

Jeden Tag 10.000 Schritte – das ist die Vorgabe der üblichen Schrittzähler.

Auch Robbie Williams hält sich daran. Doch was tun, wenn man an manchen Tagen gar nicht aus dem Haus kommt? Der Sänger weiß Rat. Er läuft einfach auf der Stelle, wie er in seinem neuesten „Instagram“-Video zeigt. Dort sagte er, während er emsig einen Schritt nach dem anderen geht: „Hallo Insta-Leute, das ist, was ich mache, wenn ich nicht auf die Straße komme und Spazieren gehen kann. (…) Und oh welch Wunder, der Schrittzähler funktioniert. Ich habe 6900 bisher.“

Robbie Williams hat ja seinen Lebensstil komplett umgestellt, um mehr für seine Gesundheit zu tun.

Foto: (c) Landmark / PR Photos