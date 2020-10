Robbie Williams und die Beziehungstipps

Gar nichts zu machen ist manchmal besser als zu viel zu machen. Das zumindest hat Robbie Williams überzeugt, wieder mit Jetzt-Ehefrau Ayda Field zusammen zu kommen. Die beiden waren ja dreimal getrennt, bevor sie 2010 heirateten.

Robbie gab im Podcast „The Secret´s Out“ zu: „Ein großer Grund, dass meine Ehefrau und die Liebe meines Lebens jetzt neben mir sitzt und wir seit 14 Jahren zusammen sind, ist – abgesehen von ihrer unglaublichen Persönlichkeit, ihrem schönen Gesicht, ihrer Freundlichkeit und all diesen Dingen – dass sie die einzige Person ist, die keine Nachrichten schrieb, nicht anrief und mich nicht zufällig irgendwo traf. Und das war so beeindruckend.“ Den Tipp kann der 46-Jährige nur an alle anderen weitergeben. Er sagte: „Das ist der einzige Weg jemanden zurück zu bekommen. Wenn du jemanden liebst, egal wie sehr es dich reizt unangekündigt bei ihm aufzutauchen. Tu es nicht. Wenn du ihn liebst, lass ihn frei.“

Foto: (c) Landmark / PR Photos