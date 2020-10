Robin Schulz: „Ich verliebte mich in Kiddos besondere Stimme“

Es gibt neue Musik von Robin Schulz. Und diesmal hat er mit der schwedischen Singer-Songwriterin Kiddo zusammengearbeitet.

„Warner Music“ fasst zusammen: „In seinem neuen Song „All We Got“ fängt Robin Schulz sie die Essenz dessen ein, wie sich das alltägliche Leben dieser Tage anfühlt.“ Über Kiddo sagte Schulz: „Als ich das Demo von ‚All We Got‘ das erste Mal hörte, verliebte ich mich direkt in Kiddos besondere Stimme und die Message des Songs. Nachdem ich nun bereits eine ganze Weile an dem Song gearbeitet und ihn immer weiter perfektioniert habe, freue ich mich unglaublich, dass er nun endlich veröffentlicht wird.“

Das offizielle Video zum Song gibt es übrigens ab 17 Uhr live.

