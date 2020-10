„Robin-Williams-Auszeichnung“ für Will Smith und seine Familie

Will Smith und seiner Familie wurde eine besondere Ehre zuteil: Die Kinder des verstorbenen Schauspielers Robin Williams haben den Smiths einen Preis in Gedenken an ihren Vater verliehen, den „Robin Williams Legacy of Laughter Award“. Will trommelte für ein „YouTube“-Video seine Familie zusammen, um den Preis virtuell entgegenzunehmen.

In dem Video nimmt Familie Smith den Preis stolz an und schwelgt gemeinsam in Erinnerungen an Robin Williams und seine ikonischen Rollen in „Mrs. Doubtfire“, „Jumanji“, „Flubber“ oder „Mork & Mindy“. Der Schauspieler erklärte: „Es wurde so viel gelacht in diesem Haus wegen ihm.“

Robin Williams hatte sich am 11. August im Alter von 63 Jahren in seinem Haus in Paradise Cay, Kalifornien, das Leben genommen. Drei Monate vor seinem Tod wurde bei dem Schauspieler Parkinson diagnostiziert.

