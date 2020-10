„RTL“ bestätigt: Dschungelcamp findet in Deutschland statt

Die Schafe in Wales können aufatmen – das Dschungelcamp 2021 findet in Deutschland statt!

In einer Mitteilung von „RTL“ sagt Sender-Chef Jörg Graf: „Liebe Kakerlakenfreunde, der Dschungel ist nicht abgesagt, es wird auch 2021 eine Dschungelshow stattfinden. Die aktuelle Coronalage zwingt uns tagtäglich am Konzept zu arbeiten, um das für alle Beteiligten sicher hinzubekommen. So sehr uns diese Produktion am Herzen liegt, die Sicherheit und die Gesundheit für alle Beteiligten haben absolute Priorität. Deshalb planen wir eine neue, spannende Show mit Sonja und Daniel in Deutschland.“

Aufgrund der Pandemie hatte RTL die Produktion des Dschungelcamps von Australien nach Wales verlagert. Dort sollte die Show in einer alten Burg gedreht werden. Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen dort sah sich „RTL“ gezwungen, „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ nach Deutschland zu holen.

Foto: (c) MG RTL D / Arya Shirazi