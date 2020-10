Ryan Tedder: „Für eure Gesundheit“

Keine Nachrichten zu schauen, bekommt Ryan Tedder sehr gut.

Auf „Instagram“ schrieb er deswegen neben einem grinsenden Selfie: „Mein Gesicht nach neun Tagen, in denen ich keine Nachrichten gesehen oder gelesen habe. An alle, die mit Angst oder Depression oder konstanten quälenden Emotionen wegen der Pandemie 2020, der Wahl, der Wirtschaft oder Gewalt kämpfen: Die Nachrichten-Networks machen ihr Geld damit, indem sie uns 24 Stunden sieben Tage die Woche Angst und negative Nachrichten füttern. Gute Nachrichten bringen keine Quote. Ich sage nicht, dass man den Ereignissen gegenüber ignorant sein soll, aber ich habe schon seit Jahren die Theorie, dass wir Menschen nicht dazu ausgelegt sind, jede einzelne Aktion zu wissen, egal ob es positiv oder negativ ist. (…) Das kreiert ein Gefühl der Hilfslosigkeit oder Hoffnungslosigkeit. Ich bin jemand, der eine Informationsüberladung liebt. Deswegen handle ich gegen meine Natur und vermeide es schon seit neun Tagen… Ich erweitere das zu 30 und dann vielleicht zu einem ganzen Jahr. (…) Macht euch keine Sorgen, wenn es sozialen Ungerechtigkeiten gibt, bei denen euer Handeln gefragt ist, sie werden sich euch zeigen. (…) Macht jetzt die sieben Tage keine Nachrichten-Challenge und schaut, wie ihr euch fühlt. Für eure Gesundheit.“

Nach bereits nur wenigen Tagen voller Nachrichtenverzicht fühlt sich Ryan Tedder schon viel glücklicher.

Foto: (c) Sony Music