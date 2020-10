Ryan Tedder und die Präsidentenfrage

Nächste Woche, am 03. November wählt die USA ihren neuen Präsidenten oder bestätigt den aktuellen im Amt. Ryan Tedder ist sich allerdings nicht so sicher, ob das Ergebnis am Wahltag auch gleich bereitsteht. Deswegen will er von seinen Fans wissen, wie sie das sehen.

In seiner „Instagram Story“ fragt der „OneRepublic“-Frontmann deswegen: „Werden wir am 03. November um Mitternacht wissen, wer tatsächlich Präsident geworden ist?“ Wie die Antworten seiner Fans ausgefallen sind, ist noch nicht bekannt.

Ryan Tedder macht sich übrigens, wie etliche Stars, für eine frühe Wahl stark.

Foto: (c) Sony Music