Sänger und Gitarrist Tony Lewis ist tot

Und erneut ist die Musikwelt in Trauer: Am 19.10. ist Tony Lewis, Sänger und Gitarrist der Band „The Outfield“, in der Nähe von London gestorben. Wie ein Sprecher der band via „Twitter“ mitteilte, starb der Musiker unerwartet im Alter von 62 Jahren.

In dem Tweed heißt es: „Tony hat mit seiner Liebe, seiner Art und seiner Musik viele Leben berührt. Er liebte seine Fans und genoss es jedes Mal, wenn er die Gelegenheit hatte, sie zu treffen.“

„The Outfield“ wurden Ende der Siebzigerjahre gegründet. Ihr Debütalbum „Play Deep“ aus dem Jahre 1985 war weltweit erfolgreich. In den USA wurde das Album dreimal mit Platin ausgezeichnet. Die Band hatte 2009 ein Comeback und veröffentlichte 2011 ihr letztes Album „Replay“. Lewis selbst hat 2018 sein Soloalbum „Out of the Darkness“ herausgebracht.

