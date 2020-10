Mit Sam Smith befreundet zu sein, ist offenbar nicht immer so leicht. Zumindest sieht dies der Sänger selbst so.

In seiner „Instagram Story“ schrieb der 28-Jährige nämlich: „Mein Freund zu sein bedeutet, zu akzeptieren, dass ich Nachrichten manchmal in einer Sekunde beantworte und manchmal in 30 Tagen.“

Sam Smith hat übrigens ein neues Album in der Pipeline.

Foto: (c) Universal Music