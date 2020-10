Sam Smith und die Ode an die Popmusik

Das kommende Album „Love Goes“ von Sam Smith ist eine Besonderheit.

Im Gespräch mit Jools Holland bei „BBC 2“ erzählte der Sänger: „Ich wollte einfach in einem Raum mit Pop-Songschreibern sein. Ich habe dabei so viel gelernt, so viel, wie man Popmusik schreibt. Und dieses Album ist eine Ode an meine Liebe für Pop, von dem ich denke, dass ich es nicht wieder machen werde. Es war jedoch eine wundervolle Sache, sich dort hineingewagt zu habe.“

„Love Goes“ von Sam Smith erscheint übrigens am 30. Oktober.

Foto: (c) Landmark / PR Photos