Samu Haber bedankt sich beim Ghostwriter

Ehre, wem Ehre gebührt. Samu Haber hat sich beim Schreiber seiner Biografie „Forever Yours“ bedankt.

Auf „Instagram“ schrieb der „Sunrise Avenue“-Frontmann: „Obwohl mein Gesicht auf dem Cover ist, hat die harte Arbeit jemand anderes gemacht. Ich habe mit großartigen Fachleuten in meinem Leben gearbeitet, aber diese Erfahrung war etwas Neues für mich. Wenn du harte Arbeit und Intelligenz damit kombinierst, ein Pro zu sein und ein goldenes Herz zu haben, dann kann das Ziel in deinem Leben nicht so schlecht sein. Ich bewundere dich mehr, als du weißt und du hast keine Ahnung, wie viel ich in den drei Jahren von dir gelernt habe. Ich habe jetzt einen neuen Freund fürs Leben gefunden und meine Türen und mein Herz stehen dir immer offen. Vielen Dank, Tuomas.“

„Forever Yours“, die Biografie von Samu Haber, ist übrigens seit gestern (14.10.) zu haben.

Foto: (c) Universal Music