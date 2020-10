Samu Haber steht auf Platz eins

Seit knapp einer Woche gibt es jetzt die Biografie von Samu Haber zu kaufen und schon hat es der Finne damit in zwei Ländern ganz nach oben geschafft. Via „Instagram“ verkündete er: „Nummer eins und offiziell Bestseller in Deutschland und Nummer eins in Finnland.“

Die frohe Nachricht nutzte Samu gleich, um allen zu danken, vor allem dem Autor des Buches. Er schrieb weiter: „Herzlichen Glückwunsch Tuomas Nyholm für die großartige Arbeit! Wer, wenn nicht du, hätte das verdient, nachdem du mir drei Jahre deines Lebens gegeben hast. Und danke Riva und Otava und allen für ihre großartigen Bemühungen! Und euch, die es schon in ihren Händen haben oder noch haben werden. Danke, dass ihr meine Geschichte gelesen habt. Ich bin sprachlos.“

Samu Haber sagte übrigens über viele Momente in seiner Biografie, dass sie wie Achterbahnfahren ohne Sicherheitsgurt waren.

Foto: (c) Universal Music