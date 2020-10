Samu Haber verfolgt den Fertigungsweg seiner Biografie

Samu Haber kann die Veröffentlichung seiner Biografie „Forever Yours“ gar nicht mehr erwarten. Am 14. Oktober erscheint das Buch endlich und die letzten Vorbereitungen wurden getroffen.

Deswegen hat der „Sunrise Avenue“ einen Blick in die Druckerei gewagt und seine Fans via „Instagram Story“ mitgenommen. In mehreren Videos verfolgt Haber den Weg vom Druck der Seiten übers Binden bis hin zum Einfügen ins Hardcover, der zum Schluss in den Buchumschlag gelegt wird. Anschließend werden die fertigen Exemplare auf eine Palette gestapelt und von einer Angestellten zum Auslieferungsort gebracht. Der Rocker kommentierte dies mit den Worten: „Ich hätte gerne ihren Job.“

In dem Buch „Forever Yours“ finden sich übrigens auch die ersten Promo-Bilder von „Sunrise Avenue“.

Foto: (c) Universal Music