Sarah Lombardi gibt ungern Erziehungstipps

Sarah Lombardi hält nicht viel davon, Freundinnen und Freunden Erziehungstipps zu geben.

Gegenüber „t-online.de“ sagte die 28-Jährige: „Wenn man andere Leute nach Erziehungstipps fragt, hat man schon verloren. Am besten man fragt bei so etwas immer seine Mutter. Das würde ich auch jedem raten, wenn man mich fragen würde. Aber am besten ist einfach folgendes: Als Mutter muss man auf sein Bauchgefühl hören. Man kann als Mama eh nicht alles richtig machen, aber man weiß meistens selbst am besten, was gut für das eigene Kind ist.“

Sarah Lombardi war übrigens kürzlich zusammen mit Söhnchen Alessio und ihrem Freund Julian Büscher im Urlaub auf den Malediven.

Foto: (c) TVNOW / privat