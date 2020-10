Sarah Lombardi: Liebeserklärung zum Geburtstag

Vorgestern (15.10.) hat Sarah Lombardi ihren 28. Geburtstag gefeiert.

Ihr Freund, der Fußballprofi Julian Büscher, nutze das für eine süße Liebeserklärung. Auf seiner „Instagram“-Seite schrieb er zu einem Pärchenbild: „Happy Birthday meine Liebe. Alles Gute, Glück und Sonnenschein wünsche ich dir zum Geburtstag. Behalte dir immer dein wunderschönes Lachen, das wird dir den Weg schon zeigen – Auf all deinen Wegen werde ich dich begleiten und auch tragen. Es wird hoch und runter gehen aber von der Zugspitze werden wir gemeinsam runter schauen. Ich liebe dich mein Schatz. Genieß deinen Tag und bleib einfach so wie du bist meine kleine Prinzessin.“ Dazu den Hashtag #meingrößtesglück. Na wenn das nicht die wahre Liebe ist.

Am Geburtstagsabend war das Paar gemeinsam mit Alessio zum gemeinsamen Essen in einem Restaurant. Sarah sagt in ihrer Story: „Ich wurde gerade zu einem kleinen Date ausgeführt.“ Alessio ist der fünfjährige Sohn von Sarah Lombardi und Pietro Lombardi, sie waren bis 2019 verheiratet.

Foto: (c) Marvinströter