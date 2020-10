Sargnagel, H.P. Baxxter und Roland Kaiser covern „Ärzte“-Song

Anfang Oktober haben „Die Ärzte“ ihre Single „True Romance“ veröffentlicht, und schon gibt es ein sensationelles Cover davon. Künstler wie H.P. Baxxter, Schlagerstar Roland Kaiser, Austro-Autorin Stefanie Sargnagel, die HipHop-Band „Fettes Brot“ und viele anderen haben sich für eine Coverversion des „Ärzte“-Songs zusammengetan.

Im zugehörigen Clip zum umbenannten Song „We Are The Romance“ sind die Mitwirkenden beim Baden, Achterbahn- und Autofahren, im Studio oder in einer Bar zu sehen. Ein „YouTube“-User kommentierte das Video mit den Worten: „Fucking wholesome. 2020 ist doch gar nicht so übel.“ Ein anderer Kommentar lautet: „Ich hätte nie gedacht, dass ich in einer Timeline lebe, in der Roland Kaiser zusammen mit H.P. Baxxter und ‚KIZ‘ einen ‚Die Ärzte‘-Song covern. What a time to be alive.“

„Die Ärzte“ selbst finden das Cover wohl auch super, denn Bela B Farin Urlaub und Rodrigo Gonzalez kommentierten mit den Worten: „Ohne Euren Zauber wäre die Welt ein großes Stück grauer!“

Foto: (c) Sandra Ludewig / MCS