Scarlett Johansson hat heimlich geheiratet

Herzlichen Glückwunsch, Scarlett Johansson! Die Schauspielerin hat heimlich geheiratet. Seit drei Jahren ist sie schon mit dem amerikanischen Comedian Colin Jost zusammen. Im Mai 2019 verlobten sich die beiden, jetzt haben sie endlich „Ja“ gesagt.

Das berichtet jetzt der „Instagram“-Kanal von „Meals on Wheels America“, einer Wohltätigkeitsorganisation, die Senioren mit Essen versorgt. Dort wurde geschrieben: „Wir freuen uns sehr, die Nachricht verkünden zu dürfen, dass sich Scarlett und Colin am Wochenende in einer intimen Zeremonie mit ihren engsten Familienangehörigen und Lieben das Jawort gegeben haben.“

Der Hochzeitswunsch der frischgebackenen Ehepaares sei, durch die Unterstützung von Meals on Wheels dazu beizutragen, in dieser schwierigen Zeit, einen kleine Hilfestellung geben zu können.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos